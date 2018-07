Kleina fecha o treino da Ponte Preta e arma surpresas para o Atlético-MG

Mesmo com o time da Ponte Preta praticamente definido o técnico Gilson Kleina fez um treino fechado, nesta quinta-feira, visando o compromisso contra o Atlético-MG, domingo, às 16 horas, no Moisés Lucarelli, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Fernando Bob, o atacante Léo Gamalho e o lateral Jeferson devem ser as novidades.

Os três entram para suprir as baixas sofridas após a vitória, por 2 a 1, sobre o Botafogo, na última rodada. O volante Naldo e o atacante Lucca receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática. Bob, que estava afastado por lesão há 20 dias, volta ao meio-campo.

No ataque vai ser a primeira chance de Léo Gamalho começar jogando. Para Kleina, falta ainda um pouco de entrosamento do novo reforço, com quem trabalhou no Goiás. "Trata-se de um atacante com qualidade técnica, mas nós precisamos organizar algumas jogadas com ele", justificou Kleina, que antes reclamava da falta de um atacante de área.

Mas, agora, o técnico perdeu o artilheiro do time, Lucca, com dez gols. O experiente Emerson Sheik está confirmado, embora não tenha treinado nesta tarde. Ele foi liberado para participar de uma audiência no Rio. Jeferson, lateral-direito de origem, vai ser improvisado na esquerda na vaga de Danilo Barcelos, que tem vínculo com o Atlético-MG.

Não há na legislação esportiva um impedimento legal para seu aproveitamento, mas a Ponte Preta prefere manter o "acordo de cavalheiros" já tradicional no futebol brasileiro. O gerente de futebol, Gustavo Bueno, ratificou a posição da diretoria. "Nós fomos atendidos pelo coirmão num momento em que tínhamos uma lacuna na posição. E preferimos manter este aspecto ético", argumentou.

Neste início de returno, os dois times estão em posições parecidas. A Ponte Preta soma 27 pontos, em 11º lugar, duas posições na frente do time mineiro que ocupa a 13ª colocação, com 26.