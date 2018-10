Kleina indica aposta em formação experiente na Ponte para duelo com CSA

A Ponte Preta encerrou sua preparação em Campinas, antes de partir para Maceió, onde vai enfrentar o CSA, nesta sexta-feira, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Gilson Kleina optou pelo mistério na escalação, mas indicou a manutenção de uma formação experiente para enfrentar um adversário que luta pelo acesso à elite do futebol nacional.

"Vamos utilizar um time mais experiente, com jogadores que saibam lidar com situações como essa. Sabem os atalhos e estão acostumados com essa responsabilidade. Vamos enfrentar um time com mais condição técnica do que os nossos últimos adversários. Eles sabem se defender muito bem. Será um jogo extremamente difícil", afirmou Kleina.

No último treino em Campinas, o técnico testou Paulinho no time titular, na vaga de Matheus Vargas. O lateral Ruan também chegou a trabalhar entre os titulares, mas deve ficar como opção no banco de reservas. "Quero um time consistente jogando também fora de Campinas. Vamos buscar a melhor formação para melhorar nossa maneira de jogar. O importante é encontrar confiança durante os 90 minutos", concluiu o comandante.

A provável Ponte Preta contra o CSA terá: Ivan; Igor Vinícius, Renan Fonseca, Reginaldo e Danilo Barcelos; João Vitor, Paulinho (Matheus Vargas), Lucas Mineiro e Tiago Real; André Luís e Hyuri. Com 40 pontos, o time de Campinas ocupa a décima posição na Série B.