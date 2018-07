Kleina já projeta jogo do Palmeiras contra o Tigre pela Libertadores

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina já definiu a programação do Palmeiras para a semana que antecede o jogo contra o Tigre, na terça-feira da próxima semana, dia 2, em confronto decisivo pela Copa Libertadores. O fato de ter muitos jogadores no elenco que estão se destacando, mas que não estão inscritos na competição continental atrapalha o trabalho do treinador.

"Quando soltamos a lista dos inscritos na Libertadores, sabíamos que teríamos esse problema. Tenho muito confiança de que vamos nos classificar e assim poderemos fazer três mudanças. Agora, é trabalhar e passar confiança para quem vai jogar", disse Kleina.

A ideia do treinador é escalar o que tem de melhor no jogo desta quarta-feira, contra o Mirassol, e depois, no sábado, levar a campo um time reserva e reforçado pelos atletas que não podem jogar a Libertadores.

"No momento não posso me dar ao luxo de poupar ninguém ou fazer testes. Na quarta, vai jogar o melhor possível e no sábado devo optar por uma formação diferente, priorizando atletas que não estão jogando", explicou.

Os zagueiros André Luiz e Vilson, o volante Léo Gago, o meia Rondinelly e o atacante Leandro são alguns dos que não foram inscritos na Libertadores.