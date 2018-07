Kleina lamenta falta de um 'pensador' no Palmeiras

SÃO PAULO - Sem Valdivia, fora de combate até o fim do ano, e Daniel Carvalho em má fase, o técnico Gilson Kleina tenta a todo custo achar um meia que consiga ser o organizador de jogadas do Palmeiras. Tiago Real é a aposta atual, mas o jovem atleta que estava no Joinville não tem dado conta do recado. Após a derrota por 1 a 0 para o Coritiba, o treinador admitiu que a falta de um armador tem atrapalhado a equipe.

"Nós tivemos poucas chances de chegar ao gol e precisava de um homem para pensar mais o meio de campo e verticalizar a jogada. Sabemos que alguns jogadores não estão em condição ideal para desempenhar o melhor papel e precisamos superar isso", afirmou o treinador, que tenta renovar o ânimo do time apesar da situação do time na tabela.

O clima negativa no clube foi agravado por manifestações da torcida na madrugada desta sexta-feira. Os muros da sede do Palmeiras foram pichados com diversas críticas à qualidade do time e frases de protesto.

O Palmeiras se reapresenta nesta sexta-feira, em atividade fechada para a imprensa. No domingo, enfrenta o Náutico, nos Aflitos, às 16h. Para essa partida, Kleina não poderá contar com Juninho e Valdivia, machucados e Maurício Ramos, Henrique e Daniel Carvalho, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o lateral-direito Artur está de volta, após cumprir suspensão.