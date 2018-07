Kleina lamenta lesão de Prass, mas confia em Bruno no gol do Palmeiras

ITU - A derrota para o Ituano não foi tão sentida pelo técnico Gilson Kleina e por boa parte dos palmeirenses quanto a lesão do goleiro Fernando Prass. Além do titular ser um dos jogadores mais regulares e líder da equipe, o reserva Bruno não passa a confiança necessária para um momento tão importante que o time alviverde entra neste momento.

Bruno causa muita discussão entre torcedores. Alguns o defendem, mas a maioria não vê nele um "paredão", como todo goleiro de time grande deve ser. E para piorar a situação, ele falhou neste domingo nos dois gols da equipe de Itu e fez com que a desconfiança e preocupação só aumentasse em cima de seu futebol.

Kleina, como não podia deixar de ser, tenta elevar o moral de seu atleta. "A preocupação em cima do Bruno é pela falta de ritmo. Temos total confiança nele e tenho certeza que ele está preparado para essas duas decisões", disse, lembrando o jogo contra o Santos e o Tijuana, pelo Paulista e pela Libertadores, respectivamente.

A confiança no reserva de Prass existe "até a página dois". Afinal de contas, o ex-goleiro do Vasco foi contratado no início do ano para substituir justamente Bruno. "Eles são amigos e tenho certeza de que o Prass vai passar muita confiança para ele", projetou o treinador. A lesão de Prass preocupa. O goleiro foi levado para um hospital em Itu ainda durante a partida neste domingo e fez um raio X, no qual foi constatada uma luxação na clavícula esquerda. Na segunda-feira, será feita uma ressonância para diagnosticar o tempo que ele vai necessitar para se recuperar.

O médico Vinicius Martins tentou desconversar, mas sua fisionomia deixava claro que o goleiro deve desfalcar o time por um bom tempo. "Aparentemente, não existe o risco de cirurgia, mas ele deve estar fora dos jogos contra Tijuana e Santos. Ele está com muita dor e limitação. Amanhã (segunda-feira) saberemos melhor o quadro clínico e quanto tempo ele precisa para se recuperar."

Além da lesão de Prass, outro ponto que preocupa Kleina é o fato de o time ter de enfrentar o Santos no final de semana e, na terça-feira, ter de jogar contra o Tijuana, em ambas partidas como visitante. Por isso, ele espera que a Federação Paulista e o Santos aceitem antecipar o jogo das quartas de final para diminuir o cansaço. "Vamos conversar sobre isso. Nosso voo para Tijuana está marcado para domingo. Não será fácil. Então se der para antecipar, tentaremos. Vamos conversar com o Santos para ver se eles aceitam", avisou o treinador.

A preocupação com o cansaço passa pela precaução de lesões. Exatamente por isso, o Palmeiras comunicou a Federação Chilena de Futebol que não irá liberar o meia chileno Valdivia para o amistoso contra o Brasil, quarta-feira, no Mineirão.