Kleina muda e Palmeiras deve ter 3 estreias nesta quinta

ITU - O Palmeiras estreará na Libertadores diante do Sporting Cristal, nesta quinta-feira, no Pacaembu, com uma escalação bem diferente da que atuou no empate por 2 a 2 diante do Mogi Mirim, no último domingo, pelo Campeonato Paulista. Entre as novidades, a equipe deverá ter três estreantes: os laterais Weldinho e Marcelo Oliveira e o zagueiro Vilson, que atuará como volante.

Com problemas no ataque, graças à lesão de Maikon Leite e a saída de Barcos, Kleina também mudou o esquema tático palmeirense. O treinador escalou a equipe com apenas um atacante: Vinícius, que em diversos momentos do treinamento desta quarta-feira, em Itu, deixou a área para buscar jogo pelos lados do campo. Assim, a intenção é abrir espaço para os meio-campistas Patrick Vieira, Wesley e Souza, que reassume a condição de titular após se recuperar de lesão.

Pior para Wendel, Juninho, João Denoni e Caio, que foram titulares diante do Mogi Mirim, mas perderam espaço com as alterações. Maikon Leite é outro que atuou no domingo e não pega o Sporting Cristal, mas por lesão. Para seu lugar chegou a ser cogitada a entrada de outro recém-contratado, o meia Ronny, mas Kleina optou por um esquema mais conservador.

Com todas estas alterações, o time paulista deve estrear na Libertadores com: Fernando Prass; Weldinho, Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira; Vilson, Márcio Araújo, Souza, Wesley e Patrick Vieira; Vinícius. Além do duelo pelo torneio continental, o Palmeiras tem outro importante compromisso nessa semana: o clássico diante do Corinthians, no domingo, pelo Campeonato Paulista.