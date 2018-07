Kleina prevê Palmeiras 'em patamar maior' só na Série B

SÃO PAULO - Apesar da pressão pelo desempenho da equipe no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores, o principal objetivo do Palmeiras na temporada é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso, a diretoria e o técnico Gilson Kleina tentam minimizar o clima pesado de momento e a situação da equipe, que voltou a ser vaiada após o empate por 1 a 1 com o São Caetano, no último domingo, no Anacleto Campanella.

Para Kleina, o time palmeirense ainda vai dar alegrias para a torcida, mas pede paciência, já que a cada dia chegam mais reforços. "Temos que pensar que temos jogadores com menos de um mês de clube, outros que estão retornando de lesão e alguns que não podem disputar a Libertadores. E alguns jogadores nem estrearam ainda. Tenho certeza de que estaremos em um patamar muito maior para a Série B", projetou.

E para o jogo contra o Botafogo, quarta-feira, no Pacaembu, pela 13.ª rodada do Campeonato Paulista, o treinador não poderá contar com o zagueiro Maurício Ramos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com o desfalque, a tendência é Kleina recuar Vilson para a zaga, seu setor de origem, e no meio os volantes Charles e Léo Gago deverão disputar uma posição.