Kleina quer ser técnico palmeirense no ano do centenário

SÃO PAULO - Um dia após o Palmeiras completar 99 anos e iniciar a contagem regressiva para o centenário, o técnico Gilson Kleina deixou escapar nesta terça-feira a vontade de estar no cargo daqui um ano, quando o clube vai comemorar a data.

"As coisas no ano que vem não dependem só de mim, o que posso fazer é manter o trabalho e o comprometimento. Se tiver que acontecer, vai acontecer", disse ele nesta terça-feira, após o último treino antes da partida entre Palmeiras e Atlético-PR, pela Copa do Brasil. O encontro marca a estreia do time com uma camisa comemorativa pelos 99 anos. O uniforme é branco e leva no peito um emblema dourado alusivo ao aniversário.

Kleina chegou ao cargo em 2012, ao deixar a Ponte Preta, e assumiu o compromisso de tentar livrar o time do rebaixamento. Embora não tenha conseguido, permaneceu no posto e em 2013 levou a equipe às oitavas de final da Libertadores, além de liderar a Série B atualmente. "Fico feliz de comandar um clube que entrou no ano do centenário, sabe da grandeza e do patrimônio que é a torcida. Precisamos de grandes conquistas para honrar esse história", afirmou.

O técnico contou que prefere não projetar metas longas, mas sim pensar em um jogo de cada vez. Apesar disso, ele sabe que buscar as taças da Série B e da Copa do Brasil são façanhas fundamentais para ganhar moral e garantir a manutenção dele no comando do elenco no ano que vem.