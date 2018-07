Kleina relaciona Maikon Leite e poupa Henrique contra Sporting Cristal

SÃO PAULO - O atacante Maikon Leite voltou a ser relacionado pelo técnico Gilson Kleina nesta terça-feira após ficar mais de um mês afastado dos gramados. O jogador será opção do treinador do Palmeiras para o jogo contra o Sporting Cristal, nesta quinta, no Peru, no encerramento do Grupo 2 da Copa Libertadores.

Maikon Leite estava fora da equipe desde 6 de março, quando se machucou em partida contra o Tigre, pela mesma competição. Recuperado de uma entorse no tornozelo direito, o atacante deve começar o jogo no banco de reservas em Lima. Kleina contará também com o retorno de Vilson. O zagueiro e volante ficou fora das últimas duas partidas por suspensão.

Por outro lado, o treinador vai poupar o zagueiro Henrique e o atacante Vinícius. Os dois estão pendurados com dois cartões amarelos e nem viajarão com a delegação palmeirense. Os cartões serão zerados nas oitavas de final, fase que já conta com a presença garantida do Palmeiras. Outra baixa será o meia Wesley, suspenso.

Outros desfalques certos serão o meia Valdivia e o atacante Kleber. Eles seguem em recuperação, assim como Patrick Vieira, Leandro Amaro e Edilson. Também fora da partida, Leandro e Léo Gago não poderão defender o Palmeiras porque já atuaram pelo Grêmio na Libertadores.

Confira a lista dos relacionados no Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Bruno;

Zagueiros: Vilson, Mauricio Ramos e Luiz Gustavo;

Laterais: Ayrton, Weldinho e Juninho;

Volantes: Márcio Araújo, Marcelo Oliveira, Wendel, João Denoni, Charles e Souza;

Meias: Tiago Real, Ronny e Bruno Dybal;

Atacantes: Emerson, Caio e Maikon Leite.