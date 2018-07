Kleina repete escalação e deixa Mendieta no banco

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina confirmou nesta quinta-feira a equipe do Palmeiras que enfrenta o ABC às 21 horas desta sexta-feira, no Pacaembu. O treinador assegurou que o time será o mesmo que goleou o Oeste por 4 a 0, no último sábado, e ainda explicou o motivo de Mendieta, recém-contratado, permanecer no banco de reservas.

"Estamos respeitando o momento de cada jogador. O Mendieta tem mostrado qualidade, mas nesta semana novamente teve que se deslocar para o Paraguai, perder treinos e essa oscilação de temperatura fez ele ficar com febre. Além disso, está passando pela transição de trazer a família para cá", contou o treinador.

A expectativa para o jogo contra o ABC é grande, já que será a primeira partida na capital pela Série B. Kleina espera contar com o apoio dos torcedores. "Acredito que vai ser muito legal essa volta. Na última vez que jogamos no Pacaembu (derrota por 2 a 1 para o Tijuana, pela Libertadores), tivemos o apoio da torcida e esperamos ser abraçados novamente. Tivemos muita força em casa durante a Libertadores e acredito que possamos repetir isso", destacou.

O ABC é o lanterna da Série B, mas isso não faz o treinador dar a vitória como favas contadas. "Todo mundo que vai enfrentar o Palmeiras dará um algo a mais e isso faz com que não tenhamos jogo fácil. Não podemos entrar em campo achando que vamos ganhar com facilidade, pois podemos ser surpreendidos", alertou.

O Palmeiras vai a campo com Fernando Prass; Luís Felipe, André Luiz, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Charles, Wesley e Valdivia; Leandro e Vinícius.