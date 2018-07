Kleina respira no Palmeiras após vitória sobre o Linense no Campeonato Paulista

Palmeiras comemorou bastante a vitória sobre o Linense por 2 a 1, na noite deste sábado, no Pacaembu. O resultado trouxe um alívio ao técnico Gilson Kleina, que ainda está pressionado no cargo, e apagou um pouco a goleada sofrida na última rodada do Campeonato Paulista, 6 a 2 para o Mirassol, que ainda ecoava no grupo. E não teve um jogador que não vibrou com a recuperação da equipe.

O empate com o Linense, do jeito que estava até Marcelo Oliveira fazer seu gol já no final da partida, só aumentaria a pressão no Palmeiras. "Depois daquele jogo ficamos muito abatidos e envergonhados. A gente estava numa crescente e levamos a goleada, mas o mais importante é que a gente está unido", disse Marcelo. "Nos comprometemos a vir e virar a situação neste jogo", afirmou Leandro, autor do primeiro gol da partida.

A vitória sobre o Linense foi dedicada pelos jogadores a Gilson Kleina, e não apenas por ele ganhar uma sobrevida no comando do time. O treinador comemorou 45 anos de idade neste sábado, e ganhou até ovada no vestiário, depois da partida. Antes disso, no campo, alguns jogadores já "aprontaram" com ele durante a comemoração do gol de Marcelo Oliveira. "Tomei ate uns tapas na cabeça, que depois vou ver no VT quem foi", disse.

Na terça-feira, o Palmeiras volta a campo em jogo da Copa Libertadores, contra o Tigre, no Pacaembu. O time precisa da vitória para não se complicar na competição continental.