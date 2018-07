Kleina revela ligação de Luxemburgo após especulações

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina revelou nesta sexta-feira que recebeu um telefonema de Vanderlei Luxemburgo, atualmente no Fluminense, para desmentir as especulações de que ele já tenha acertado contrato para comandar o Palmeiras em 2014, no ano do centenário do clube.

"O Luxemburgo falou publicamente e ele também me telefonou. Falei que nem precisava fazer isso, mas ele, mostrando ser um profissional diferenciado, falou que estava focado no Fluminense e disse que não tinha nada daquilo que estava sendo falado", revelou Gilson Kleina, que tem contrato com o Palmeiras até dezembro e ainda não sabe se ficará na próxima temporada.

Gilson Kleina também contou ter recebido muitas ligações e questionamentos sobre o tema. "Muita gente me procurou, mas rapidamente tivemos um contato da diretoria para nos tranquilizar e afirmar que não tem nada disso. A gente fica preocupado com essas coisas para não gerar uma situação diferente para os jogadores e fazer o time perder o foco", explicou o treinador.

Os dirigentes do Palmeiras continuam afirmando que ainda não foi definido quem será o técnico no ano que vem e que uma avaliação do trabalho de Gilson Kleina será feita após o término da Série B. Mas a direção palmeirense não parece disposta a apostar em Luxemburgo, pelo fato do atual treinador do Fluminense ter uma rejeição muito grande no clube.