Kleina se inspira na seleção de Burkina Fasso para falar do Palmeiras

ITU - A crise no Palmeiras com o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro e o começo irregular na atual temporada não impediu que o técnico Gilson Kleina apostasse em uma boa campanha da equipe na Libertadores. Perguntado sobre a expectativa para o torneio continental, o treinador disse que "aposta todas as fichas" em seus comandados e chegou a comparar o time paulista com a seleção de Burkina Fasso, que surpreendeu na Copa Africana de Nações deste ano e acabou como vice-campeã.

"Aposto todas as minhas fichas. Acompanhei a Copa Africana e Burkina Fasso chegou sem esperança e acabou indo para a final", declarou, nesta quarta-feira. "Acredito muito no querer do atleta. O Palmeiras talvez não tenha um convencimento de jogo, mas jogamos pelo resultado. Não vamos deixar de correr e lutar."

Se o momento não é dos melhores, o Palmeiras terá nos próximos dias duas boas oportunidades para se recuperar. Nesta quinta-feira, a equipe estreia na Libertadores diante do Sporting Cristal, no Pacaembu, e no domingo faz o clássico diante do Corinthians, também no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Duas vitórias podem amenizar a pressão sobre os jogadores.

Sabendo disso, Gilson Kleina levou o grupo para uma série de treinos em Itu. "Queria uma mobilização maior para esse momento (estreia da Libertadores e clássico no domingo)", comentou o técnico palmeirense. "Estão chegando os reforços e temos alguns jogadores no departamento médico. Por isso, nada melhor do que centralizar num lugar só, para nos conhecermos melhor e quem está chegando entender mais rápido nossa filosofia."