Kleina tem dúvida entre Charles e Ananias contra Sport

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina tem apenas uma dúvida para escalar a equipe do Palmeiras que enfrenta o Sport, sábado, no Pacaembu, pela Série B. O curioso é que embora tivesse pelo menos dois treinamentos até a data da partida, ele não realizou nenhum coletivo. Por isso, ainda não definiu se escala um time mais ofensivo com Ananias ou marcador com Charles.

Leandro está fora por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo e em seu lugar, Vinícius joga. A dúvida está na vaga de Mendieta. "Se eu entrar com três volantes, dou liberdade ao Valdivia e sustentabilidade defensiva. Com três atacantes, fica como vínhamos jogando antes dos dois últimos jogos, quando tivemos Valdivia e Mendieta juntos", explicou Kleina.

O treinador vai analisar com mais cautela o adversário. O Sport, quinto colocado, mudou a formação tática e mostra mais animação com a chegada de Geninho, que em dois jogos comandando a equipe pernambucana conseguiu dois resultados positivos.

"O Geninho mudou o sistema de jogo. O Sport jogava em uma linha de quatro na defesa e hoje tem três zagueiros, congestionando a marcação. Assim, tirou os gols que o time tomava e passou a vencer. E enfrentar o Geninho é sempre ter um sistema defensivo muito forte pela frente. Precisamos de movimentação e tranquilidade para furar esse bloqueio", completou o treinador palmeirense.