Kleina testa Eguren e Alan Kardec em jogo-treino contra o Atibaia

SÃO PAULO - Recém-contratados, o volante Eguren, o atacante Alan Kardec e o meia Felipe Menezes ganharam uma chance de mostrar serviço para o técnico Gilson Kleina nesta terça-feira. Eles foram testados na equipe durante jogo-treino do Palmeiras contra o Atibaia. A atividade realizada contra o time da quarta divisão paulista terminou empatada em 0 a 0.

Eguren e Alan Kardec ganharam espaço na equipe durante o primeiro tempo. O uruguaio teve maior destaque, exibindo maior vigor físico e força na marcação. Mostrando bom preparo físico, o volante só aguarda questões burocráticas para fazer sua estreia com a camisa do Palmeiras na Série B.

Kleina aproveitou o jogo-treino para testar diversos jogadores. E acabou escalando dois times completamente distintos nas duas etapas da atividade. Na primeira montou o Palmeiras com Bruno; Weldinho, Vilson, Tiago Alves, Marcelo Oliveira; Eguren, Fernandinho, Tiago Real e Ronny; Ananias e Alan Kardec.

No segundo tempo, foi a vez de Felipe Menezes entrar em campo no time formado por Bruno; Ayrton, Thiago Martins, Marcos Vinícius, Victor Luís; João Denoni, Renato, Bruno Dybal, Felipe Menezes; Diego Souza e Patrick vieira. Menezes cadenciou o meio-campo, com bom toque de bola. Mas não conseguiu evitar o empate sem gols.

Fora da atividade, o volante Charles fez um treino físico sem reclamar de dores no tornozelo, após sofrer uma pancada no local, na segunda. O jogador não preocupa a comissão técnica para o jogo de sábado, contra o Figueirense, em Florianópolis. Parte dos titulares fizeram treino de finalizações no gramado, enquanto outros deram atenção ao fortalecimento na academia, incluindo o meia Valdivia.