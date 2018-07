Kleina testa Patrick Vieira na vaga de Tiago Real O meia Patrick Vieira pode ganhar uma oportunidade entre os titulares do Palmeiras na partida contra o Bahia, quarta-feira, no Estádio de Pituaçu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça, o jovem, de 20 anos, foi testado no meio-de-campo no lugar de Tiago Real em treinamento coletivo realizado no Recife.