Kleina torce para elenco não saber resultado do Bahia Com o resultado das últimas rodadas, o Palmeiras não depende mais de suas forças para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Se vencer o Flamengo, no domingo, em Volta Redonda, precisa torcer para que Bahia ou Portuguesa não vençam Ponte Preta e Grêmio, respectivamente. Por isso, o técnico Gilson Kleina torce para que os jogadores não fiquem sabendo do resultado dos outros jogos durante a partida, para não atrapalhar ainda mais a concentração dos atletas.