Kleina usa membros da comissão técnica em coletivo do Palmeiras

RECIFE - Gilson Kleina teve de apelar para um ex-jogador e um membro da assessoria de imprensa do clube para conseguir organizar um coletivo de preparação para a partida contra o Bahia, nesta quarta-feira, em Salvador. O time permanece em Recife, onde perdeu para o Náutico no fim de semana. O treino ocorreu na Ilha do Retiro, complexo esportivo do Sport.

O elenco reduzido pelas contusões e cortes de jogadores fora de forma obrigaram o treinador a se valer de membros da comissão técnica para treinar. O auxiliar Narciso, ex-jogador, o preparador físico Fabiano Xhá e o assessor de imprensa Marcelo Cazavia fizeram número na atividade.