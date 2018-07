Kleina vai atacar de psicólogo no Palmeiras para enfrentar o Flamengo

SÃO PAULO - O Palmeiras inicia nesta terça-feira os preparativos visando a partida contra o Flamengo, domingo, em Volta Redonda (RJ), com o técnico Gilson Kleina tendo o seu maior desafio desde que chegou ao clube. O elenco está muito abalado e poucos jogadores ainda acreditam na permanência na Série A, embora tentem não admitir isso durante as entrevistas. A missão do treinador será manter a equipe confiante para conseguir escapar da queda que parece quase certa.

Alguns jogadores estão sentindo mais a situação. Casos, por exemplo, do lateral-esquerdo Juninho e do zagueiro Maurício Ramos, que choraram bastante após o jogo contra o Fluminense no último domingo. Neste terça-feira, antes da equipe ir para o gramado, o treinador terá uma conversa com os jogadores para tentar mantê-los focados e não jogarem a toalha.

Além disso, os próximos jogos são determinantes para alguns jogadores ganharem mais alguns pontos para permanecer no elenco palmeirense para 2013 e ter a chance de jogar a Libertadores. Gilson Kleina tem grandes chances de continuar no cargo, pois goza de prestígio dentro do clube, principalmente pelo fato de ter dado uma nova cara a equipe e ter apostado nos jovens revelados pelo Palmeiras, casos de João Denoni e Patrick Vieira.

Gilson Kleina também tem sido elogiado internamente por ter promovido garotos do Palmeiras B. Os meias Diego Souza e Bruno Dybal já estão treinando com o elenco principal, mas, por causa do momento conturbado da equipe no Brasileirão, só devem ter oportunidade de jogar em 2013.