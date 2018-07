Kleina vê personalidade de Mazinho e aprova retorno Destaque da vitória por 2 a 1 de virada sobre o Linense, no último sábado, no Pacaembu, o meia Mazinho não deixou o estádio sendo aplaudido apenas pelos torcedores do Palmeiras. O técnico Gilson Kleina também fez questão de encher a bola do jogador, que, segundo ele, voltou com mais personalidade do empréstimo ao Vissel Kobe, do Japão.