Klever segue no gol do Fluminense contra o Corinthians Será mais uma vez com seu goleiro reserva que o Fluminense deverá entrar em campo neste domingo, às 16 horas, para enfrentar o Corinthians, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fora das duas últimas partidas, Diego Cavalieri está em fase final de recuperação de uma gastroenterite e não treinou nem uma vez ao longo da semana. A tendência é que Klever, expulso contra o Goiás pela Copa Sul-Americana, permaneça no gol.