Klinsmann convoca EUA e deixa carioca fora da lista da Copa do Mundo

CHICAGO - O técnico Luiz Felipe Scolari convocou 23 jogadores, mas outros brasileiros ainda pretendem disputar a Copa do Mundo de 2014. O carioca Benny Feilhaber, que também tinha esse sonho, acabou frustrado nesta segunda-feira, quando o técnico Jurgen Klinsmann divulgou a lista de 30 convocados pelos Estados Unidos e deixou o jogador de 28 anos, naturalizado norte-americano, fora da lista.

Desde a Copa do Mundo da África do Sul, quando foi reserva, Benny Feilhaber foi convocado poucas vezes, sempre para amistosos. Neste ano, chegou a jogar contra a Coreia do Sul, num jogo que reuniu apenas atletas que atuavam nos dois países.

Por outro lado, Klinsmann chamou outro meia de dupla nacionalidade: o garoto Julian Green, que até o início do ano não havia decidido se queria defender Estados Unidos ou Alemanha. Revelação do Bayern de Munique, o jovem de 18 anos acabou convencido por Klinsmann, que não deve deixá-lo de fora da lista final de 23.

Apesar de ter uma liga cada vez mais forte (15 atletas jogam lá), a evolução do futebol norte-americano acontece muito graças ao intercâmbio na Europa. Dos 30 convocados, 13 atuam no Velho Continente, com destaque para o goleiro Tim Howard, do Everton, e o atacante Jozy Altidore, do Sunderland. Estrela do Los Angeles Galaxy, Landon Donovan foi chamado e vai para a quarta Copa do Mundo, assim como DaMarcus Beasley.

Nove dos jogadores chamados nesta segunda-feira jogaram a Copa de 2010: Jozy Altidore, DaMarcus Beasley, Michael Bradley, Clint Dempsey, Landon Donovan, Maurice Edu, Clarence Goodson, Brad Guzan e Tim Howard. Por outro lado, cinco não têm nem 10 jogos pelos EUA: John Brooks, Timmy Chandler, Julian Green, Aron Johannsson e DeAndre Yedlin.

Todos os 30 convocados por Klinsmann devem se apresentar ao treinador no dia 14 de maio para os treinamentos na Universidade de Stanford. Só em 2 de junho é que os EUA devem divulgar os 23 escolhidos para jogar a Copa.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS PELOS EUA:

GOLEIROS - Brad Guzan (Aston Villa-ING), Tim Howard (Everton-ING) e Nick Rimando (Real Salt Lake);

ZAGUEIROS - DaMarcus Beasley (Puebla-MEX), Matt Besler (Sporting Kansas City), John Brooks (Hertha Berlin-ALE), Geoff Cameron (Stoke City-ING), Timmy Chandler (Nuremberg-ALE), Brad Evans (Seattle Sounders), Omar Gonzalez (Los Angeles Galaxy), Clarence Goodson (San Jose Earthquakes), Fabian Johnson (Hoffenheim-ALE), Michael Parkhurst (Columbus Crew) e DeAndre Yedlin (Seattle Sounders);

MEIO-CAMPOSTAS - Kyle Beckerman (Real Salt Lake), Alejandro Bedoya (Nantes-FRA), Michael Bradley (Toronto FC), Joe Corona (Tijuana-MEX), Brad Davis (Houston Dynamo), Mix Diskerud (Rosenborg-NOR), Maurice Edu (Philadelphia Union), Julian Green (Bayern de Munique-ALE), Jermaine Jones (Besiktas-TUR) e Graham Zusi (Sporting Kansas City);

ATACANTES - Jozy Altidore (Sunderland-ING), Terrence Boyd (Rapid Vienna-AUT), Clint Dempsey (Seattle Sounders), Landon Donovan (Los Angeles Galaxy), Aron Johannsson (AZ Alkmaar-HOL) e Chris Wondolowski (San Jose Earthquakes).