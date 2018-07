Klinsmann dá 'atestado' para americanos assistirem jogo A entidade máxima do futebol nos Estados Unidos, a US Soccer, arrumou um jeito bem-humorado de convocar os norte-americanos a torcerem pelo país nesta quinta-feira, em partida decisiva na Copa do Mundo, contra a Alemanha, marcada para às 13 horas, no Recife. O Twitter oficial da organização publicou uma foto com uma carta assinada pelo técnico da seleção, Jürgen Klinsmann, nos moldes de um atestado, autorizando os torcedores a faltar ao trabalho para ver o jogo.