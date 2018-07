Klinsmann deixa Dempsey de fora da primeira convocação dos EUA para Eliminatórias

Dempsey tem 32 anos e atua na Major League Soccer (MLS, a principal liga norte-americana de futebol) com a camisa do Seattle Sounders. Ele é um dos líderes da equipe, que está nos playoffs e ainda sonha com o título, e já marcou 10 gols nesta temporada. Mesmo assim, acabou preterido por Klinsmann.

O treinador explicou que preferiu deixar o jogador de fora por conta da idade. "Neste momento, quero dar aos jovens atacantes a oportunidade de serem testados, e esta é uma boa oportunidade para fazê-lo", declarou o alemão. "Eu falei com o Clint e está tudo bem."

Outro atacante que ficou de fora da lista, mas por lesão, foi Aron Johannsson. Sem eles, as opções para o setor são: Jozy Altidore, Alan Gordon, Bobby Wood, Gyasi Zardes e Jordan Morris. As principais novidades da lista, no entanto, são o zagueiro Mat Miazga e o meio-campista Darlengton Nagbe, que podem estrear com a camisa do país.

Confira a convocação da seleção norte-americana:

Goleiros: Brad Guzan (Aston Villa), Bill Hamid (D.C. United), Tim Howard (Everton).

Defensores: Ventura Alvarado (América-MEX), Matt Besler (Sporting Kansas City), Geoff Cameron (Stoke City), Fabian Johnson (Borussia Mönchengladbach), Matt Miazga (New York Red Bulls), Michael Orozco (Tijuana), Tim Ream (Fulham), Brek Shea (Orlando City).

Meio-campistas: Kyle Beckerman (Real Salt Lake), Michael Bradley (Toronto FC), Mix Diskerud (New York City), Miguel Ibarra (León), Jermaine Jones (New England Revolution), Darlengton Nagbe (Portland Timbers), DeAndre Yedlen (Sunderland).

Atacantes: Jozy Altidore (Toronto FC), Alan Gordon (Los Angeles Galaxy), Jordan Morris

(Stanford University), Bobby Wood (Union Berlin), Gyasi Zardes (Los Angeles Galaxy).