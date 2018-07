Klinsmann demonstra otimismo com retorno de Altidore

O técnico alemão Jürgen Klinsmann disse estar "otimista" com a recuperação do atacante Jozy Altidore, titular da seleção dos Estados Unidos, para a partida contra a Bélgica, na terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O atacante de 24 anos, que atua pelo Sunderland, da Inglaterra, se machucou logo na estreia contra Gana, quando saiu ainda no primeiro tempo com um estiramento muscular na coxa esquerda. E vem fazendo tratamento intensivo desde então. No treino desta quinta-feira, por exemplo, ele deu voltas no gramado e fez alongamentos leves em atividade separada do elenco.

"São 11 dias agora (desde a lesão), e ele está cada vez melhor", disse o treinador dos Estados Unidos, em entrevista nesta quinta-feira em São Paulo, onde a seleção norte-americana está concentrada durante a Copa. "Estamos muito otimistas de tê-lo conosco no jogo contra a Bélgica", completou.