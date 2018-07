Klinsmann prioriza posicionamento em treino dos EUA

SÃO PAULO - O primeiro treino da seleção dos Estados Unidos em território brasileiro teve como foco o posicionamento dos jogadores. Nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, em São Paulo, o técnico Jurgen Klinsmann comandou uma atividade de dois toques em campo reduzido e orientou os atletas que estão no país-sede da Copa do Mundo de 2014 para um período de dez dias de aclimatação.

O treinador alemão começou a atividade com a divisão do elenco de 26 jogadores em quatro times. Em cada metade de campo duas equipes se enfrentavam e o ex-atacante Klinsmann conversou com os defensores sobre marcação e posicionamento. Na segunda etapa do treino, os atletas disputaram um rachão.

Os jogadores americanos vão fazer um jogo-treino contra o São Paulo, quinta-feira, no CT da Barra Funda. A comissão técnica vai aproveitar a estadia no Brasil para viajar até as três cidades nas quais a equipe vai jogar pela primeira fase da Copa do Mundo: Natal, Manaus e Recife.

Klinsmann já esteve no Brasil recentemente para o sorteio dos grupos do Mundial, na Costa do Sauipe, e também no mês de maio, quando foi ao Pacaembu ver o jogo entre Palmeiras e Tijuana, pelas oitavas de final da Libertadores. O time mexicano tinha dois jogadores sondados por ele: o lateral Edgar Castillo e o meia Joe Corona.