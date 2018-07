Klinsmann rechaça jogar pelo empate contra a Alemanha O técnico dos Estados Unidos, Jürgen Klinsmann, descartou nesta terça-feira qualquer possibilidade de jogar pelo empate contra a Alemanha, na próxima quinta, no Recife, pela Copa do Mundo. O resultado classifica as duas equipes para as oitavas de final independentemente do placar da outra partida do grupo, entre Gana e Portugal.