Torcida do Liverpool pressiona Klopp por título da Liga Europa O técnico Jürgen Klopp admitiu nesta terça-feira que o título da Liga Europa será essencial para a avaliação do seu trabalho à frente do Liverpool e para aliviar a torcida, ansiosa por um troféu internacional para compensar o insucesso da equipe no Campeonato Inglês. O Liverpool vai decidir a Liga Europa nesta quarta, contra o Sevilla, na Basileia.