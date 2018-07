Klopp admite raiva com a defesa do Liverpool após nova derrota

A derrota do Liverpool por 2 a 0 para o West Ham, no último sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, irritou Jürgen Klopp. E o treinador fez questão de exibir a sua insatisfação após o jogo ao declarar que não estava "decepcionado", mas com "raiva" do resultado, da atuação e do nível de comprometimento do seu time.

"É nossa responsabilidade e não é um dia para estar decepcionado, apenas um dia para estar com raiva de nós mesmos", declarou Klopp, que viu o Liverpool levar um gol de cabeça no início de cada tempo, o que encerrou um bom momento do time, que vinha embalado por duas vitórias.

Para o treinador, faltou comprometimento ao seu time em alguns momentos do confronto. "Jogamos futebol e tentamos, e é isso que nós temos que fazer. Mas se você não lutar, se você luta nestes momentos não com 100%, mas com 95%, não é suficiente", disse.

Klopp destacou que o Liverpool precisa melhorar o rendimento da sua defesa para lutar pelas primeiras posições do Campeonato Inglês. "É uma boa parte do jogo, você se suja, mas não é um problema, você não tem que lavar suas roupas. É nossa responsabilidade", comentou.

Derrotado, o Liverpool é o oitavo colocado do Campeonato Inglês com 30 pontos. O time volta a jogar na próxima terça-feira, fora de casa, diante do Stoke City, no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa.