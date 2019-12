Klopp aguarda exames para saber se poderá usar Wijnaldum no Mundial de Clubes

O técnico Jürgen Klopp se mostrou preocupado com a possibilidade de perder mais um atleta para os próximos jogos. Ele falou sobre a condição física do holandês Wijnaldum, que foi substituído durante o jogo contra o Watford, neste sábado, em razão de dores musculares na coxa esquerda.

"É um problema muscular. Eu não sei de mais nada", limitou-se a dizer o técnico alemão quando foi perguntado sobre o assunto na entrevista coletiva após a partida. O meio-campista holandês deixou o gramado aos 14 minutos do segundo tempo. Líder do Campeonato Inglês com muita folga, o Liverpool derrotou o vice-lanterna por 2 a 0 no Anfield Road.

Klopp já tem como desfalques os zagueiros Matip e Lovren e o volante brasileiro Fabinho, todos machucados. Ele aguarda os exames para saber se poderá utilizar Wijnaldum no Mundial de Clubes. A estreia do time inglês no torneio em Doha, no Catar, será na próxima quarta-feira, contra o Monterrey, do México, pelas semifinais.

"Se ele pode viajar para o Catar é uma das minhas menores preocupações. Ele provavelmente pode viajar, mas o meu problema é mais sobre qual é exatamente o tipo de lesão e isso eu não sei", explicou Klopp.

"Ninguém quer ter uma lesão muscular. Nesses momentos isso sempre torna as coisas mais difíceis, mas não somos apenas nós, todas as outras equipes têm os mesmos problemas. Temos que lidar com essas situações. Vamos ver. Amanhã (domingo) vamos saber mais", completou o treinador.