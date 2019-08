Klopp confirma Alisson fora do Liverpool 'por algumas semanas' após lesão

O brasileiro Alisson será desfalque do Liverpool por um bom tempo. Nesta segunda-feira, o técnico alemão Jurgen Klopp mostrou um certo pessimismo com relação à lesão muscular sofrida pelo goleiro na estreia pelo Campeonato Inglês contra o Norwich, na última sexta, e confirmou que o tempo de recuperação do atleta não será rápido.

LEIA TAMBÉM > Uefa pune times da Sérvia e Bulgária por comportamento racista de torcedores

"Não é legal. É uma lesão na panturrilha que obviamente vai deixá-lo fora por um tempo. Eu não quero fazer agora um prognóstico exato de quando ele vai voltar, mas não será quarta-feira, com certeza, então temos que ver. Demora um pouco, vai levar algumas semanas com certeza", afirmou o alemão, em entrevista coletiva, lembrando do jogo contra o Chelsea, nesta quarta, em Istambul, na Turquia, pela Supercopa da Europa.

Alisson se machucou durante a vitória do time de Liverpool por 4 a 1 contra o Norwich. Em uma cobrança de tiro de meta, aos 39 minutos do primeiro tempo, o goleiro brasileiro sentiu a lesão e logo foi substituído pelo espanhol Adrián, que agora será o titular durante a recuperação do jogador sul-americano.

"Eu já vi coisas como 'seis semanas', mas Ali (Alisson) não se machucou muito em sua carreira. Então gostaria de esperar um pouco para ver como se desenvolve nesse processo agora. Mas ele não estará nas próximas semanas", completou Jurgen Klopp.

Jürgen Klopp has confirmed @Alissonbecker will be sidelined for ‘the next few weeks’ due to the calf injury he sustained on Friday. — Liverpool FC (@LFC) 12 de agosto de 2019

A lesão de Alisson aconteceu há uma semana da primeira convocação da seleção brasileira após o título da Copa América, conquistada em casa há pouco mais de um mês com a vitória na final sobre o Peru. Nesta sexta-feira, o técnico Tite anunciará a lista para os amistosos contra Colômbia e Peru, nos Estados Unidos, no início de setembro.

Com a lesão de Alisson, o Liverpool acertou um contrato de um ano com o veterano goleiro Andy Lonergan, de 35 anos. Ele chega para ser reserva de Adrian, já que o terceiro arqueiro do time é o jovem Caoimhin Kelleher, de 20, que ainda não está pronto para atuar no time principal.