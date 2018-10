Klopp confirma baixas de Henderson e Keita, mas deve ter Mané na quarta

O Liverpool entra em campo nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Grupo C da Liga dos Campeões, para encarar o Estrela Vermelha, em casa. Vindo de derrota para o Napoli na última partida da competição, o time precisa da vitória contra o adversário mais fraco da chave, mas o técnico Jürgen Klopp terá que lidar com pelo menos dois desfalques: Jordan Henderson e Naby Keita, lesionados.

"A condição do Henderson não é boa, para ser honesto. Não é nada para se preocupar, mas é uma lesão na coxa, então precisaremos ver. Não estará disponível para amanhã, com certeza, e provavelmente também não diante do Cardiff, mas esperamos tê-lo de volta. O Naby já voltou a correr, mas o jogo de amanhã será muito cedo, com certeza", disse em entrevista ao site do clube.

Henderson se contundiu na vitória do último fim de semana sobre o Huddersfield, pelo Campeonato Inglês, enquanto Keita sofreu a lesão muscular quando defendeu a seleção de Guiné mais cedo neste mês. Mas se os desfalques incomodam, Klopp teve a celebrar alguns reforços.

Os volantes Milner e Wijnaldum, recuperados de problemas físicos, atuaram no fim de semana e estão prontos para defender o Liverpool na quarta. Já o atacante Sadio Mané sofreu uma importante lesão na mão a serviço da seleção senegalesa, não atua desde então, mas deve voltar contra o Estrela Vermelha.

"O Milner parece bem e deve estar pronto. Wijnaldum teve um problema no tendão de Aquiles e também deve jogar, enquanto o Sadio treinou e também deve estar bem. Temos dois problemas, mas ainda possuímos jogadores suficientes para escolher para amanhã à noite (horário local)", comentou Klopp.