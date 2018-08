Klopp confirma que Alisson estreará pelo Liverpool contra o Napoli em amistoso

O técnico Jürgen Klopp confirmou nesta quarta-feira que o brasileiro Alisson fará a sua estreia com a camisa do Liverpool em amistoso diante do Napoli, no sábado, em Dublin, na Irlanda, em confronto que faz parte da preparação dos dois clubes para a temporada 2018/2019 do futebol europeu.

+ Após falência, Bari é comprado pelo presidente do Napoli e torcida faz protesto

+ Com lesão grave, jogador do Liverpool deve perder maior parte da temporada

Oficializado como reforço do clube inglês no último dia 19 de julho após ser contratado junto à Roma em uma negociação cujo valor total pode chegar a 72,5 milhões de euros, sendo que 62,5 milhões fixos e mais 10 milhões por metas alcançadas, o jogador se tornou o goleiro mais caro da história do futebol e na última terça-feira realizou o seu primeiro treino com o elenco do Liverpool, em Evian, na França, onde a equipe está trabalhando durante esta semana.

Em entrevista ao site oficial do Liverpool, Klopp exaltou a importância de aproveitar este duelo contra o Napoli, às 14 horas (de Brasília), no Aviva Stadium, na capital irlandesa, para testar e dar ritmo de jogo ao goleiro titular da seleção brasileira. Ao ser questionado se o atleta estará em campo diante da equipe italiana, o treinador alemão respondeu: "É muito provável que esteja. Não devemos perder tempo".

"Vai ser aproximadamente uma semana, ou seis dias de treino, desde que ele começou (a trabalhar) e sim, ele vai jogar", confirmou em seguida o comandante ao se referir ao goleiro que chegou à base de treinos do Liverpool em Evian na segunda-feira após o fim de suas férias. Desta forma, o atleta terá menos de duas semanas para estar pronto também para a estreia da equipe no próximo Campeonato Inglês, no dia 12 de agosto, contra o West Ham, em casa.

"Estou muito satisfeito (de poder trabalhar com Alisson), mas primeiro de tudo é muito importante que ele possa começar agora porque a temporada se inicia em uma semana e meia. Cada jogador do mundo (que foi recém-contratado por um clube) precisa de treinamento e tempo para se adaptar ao seus companheiros de time", ressaltou Klopp.

Depois de encarar o Napoli, o Liverpool ainda fará um último amistoso nesta pré-temporada na próxima terça-feira, contra o Torino, em casa, no estádio Anfield Road, fato que também foi comemorado pelo alemão nesta quarta, quando destacou que as performances do goleiro brasileiro nos primeiros treinos no clube inglês já foram "excepcionais".

Atual vice-campeão europeu, o Liverpool viu o sonho de conquistar o seu sexto título do principal interclubes do Velho Continente ao ser derrotado por 3 a 1 pelo Real Madrid na final realizada em Kiev, na Ucrânia, no dia 26 de maio. E o grande destaque negativo daquele confronto foi o goleiro alemão Loris Karius, que cometeu duas grandes falhas em dois gols do time espanhol. E o fato acabou tendo peso importante para que o clube inglês investisse pesado para contratar Alisson para esta posição.