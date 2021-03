Klopp confirma retornos de Alisson e Fabinho ao Liverpool na quinta-feira

O goleiro Alisson e o volante Fabinho vão voltar ao Liverpool no jogo desta quinta-feira, contra o Chelsea, pelo Campeonato Inglês, informou o técnico Jürgen Klopp nesta quarta. O retorno da dupla brasileira coincide com a proximidade da primeira convocação da seleção neste ano, para jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022.

Alisson volta ao time após ser desfalque na vitória sobre o lanterna Sheffield United, no domingo. O jogador havia sido liberado da partida por causa da inesperada morte do seu pai, no Rio Grande do Sul. Nesta quinta, retomará o posto de goleiro titular dos atuais campeões ingleses.

A baixa de Fabinho era mais longa. O volante, que vem sendo improvisado como zagueiro nesta temporada, não entra em campo desde a goleada sofrida diante do Manchester City, por 4 a 1, no dia 7 de fevereiro, devido a uma lesão muscular. Assim, perdeu os últimos quatro jogos da equipe, por diferentes competições.

"Alisson treinou a semana inteira e, sim, esperamos que ele esteja apto a voltar. Fabinho fez cinco ou seis treinos seguidos. Ele está pronto para voltar ao time, com certeza", declarou Klopp.

Outro possível reforço para esta quinta é o meia-atacante Diogo Jota. Ele é desfalque desde dezembro devido a uma lesão no joelho. "Ele sofreu um pequeno problema no estômago. Mas parece estar melhor agora. Vamos ver o que poderemos fazer", afirmou.

Com dificuldades em seu elenco, em razão de diversas lesões, o Liverpool deixou a briga pelo título e agora se concentra em confirmar a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Enquanto o clube inglês tenta se reerguer, o técnico Tite se prepara para anunciar a próxima lista de convocados da seleção brasileira. Inicialmente, a relação de jogadores deveria acontecer na próxima sexta, mas a CBF adiou o anúncio, sem definir nova data.

Na sequência das Eliminatórias da Copa, o Brasil enfrenta a Colômbia e a Argentina, nos dias 26 e 30 deste mês.