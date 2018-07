Klopp confirma volta de Mignolet no Liverpool para jogo contra líder Leicester O técnico Jürgen Klopp confirmou nesta quinta-feira que o Liverpool contará com reforços importantes na defesa para o duro confronto com o líder Leicester, na rodada do Boxing Day do Campeonato Inglês, neste sábado. O tradicional time inglês terá os retornos do goleiro Simon Mignolet e do zagueiro Dejan Lovren.