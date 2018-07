Klopp defende Rooney e diz que craques do passado 'bebiam como demônios'

Apesar de toda a rivalidade entre Liverpool e Manchester United, o técnico do primeiro saiu em defesa do atacante Wayne Rooney, do United, nesta quinta-feira. Jürgen Klopp minimizou o episódio polêmico em que o jogador parece estar alcoolizado em fotos divulgadas no domingo.

Klopp lamentou as imagens divulgadas pelo jornal inglês The Sun, mas ponderou que atualmente os jogadores são cobrados em excesso quando estão fora de campo e criticou a hipocrisia no mundo esportivo.

"Lamento pelos jogadores. Mas vivemos no 'lado ensolarado da vida' ou algo do tipo e, no final das contas, pode parecer surpresa, mas existe um ser humano por trás deste garoto", ponderou.

Para reforçar sua crítica à polêmica, que estaria sendo excessiva, na sua avaliação, Klopp comparou a atual geração de jogadores com as anteriores. "Esta geração de jogadores é a mais profissional que já existiu, e não somente na Inglaterra. Todas as lendas que a gente admirava bebiam como demônios e fumavam como loucos e mesmo assim eram bons jogadores. Ninguém faz mais isso."

Vestindo uniforme da seleção inglesa, Rooney teria sido fotografado numa festa de casamento realizada no salão de festas do hotel em que a seleção inglesa estava hospedada, em Londres, depois de vencer a Escócia na sexta-feira, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. Imediatamente, as fotos ganharam grande repercussão no país e, coincidência ou não, o jogador ficou de fora do amistoso com a Espanha na última terça.

"Eu não faço ideia do que Wayne estava fazendo, mas tenho certeza de que não era nada sério", disse o treinador do Liverpool, arquirrival do Manchester United no futebol inglês. Na quarta, o próprio atacante alegou que estava de folga quando as fotos foram tiradas, mas pediu desculpas publicamente pelo episódio.