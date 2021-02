Klopp desabafa após Liverpool igualar recorde negativo de 35 anos: 'Desapontado'

Em má fase na atual temporada, o Liverpool igualou um recorde negativo de 35 anos ao ser derrotado por 1 a 0 para o Brighton, na quarta-feira, pelo Campeonato Inglês. Desde 1984 que o time de Liverpool não ficava três jogos sem marcar quando atua em sua casa, o estádio Anfield Road, pela competição nacional - já são 348 minutos. As outras duas partidas sem balançar as redes foram contra Burnley (derrota por 1 a 0) e Manchester United (empate sem gols).

O treinador alemão Jurgen Klopp não escondeu a decepção pelo resultado negativo e pela marca. "Estou desapontado, não tenho motivos para sorrir. Foi uma derrota difícil de digerir, uma semana difícil, com duas partidas fora. Parecemos muito cansados. Perdemos a bola com enorme facilidade e tornamos as coisas fáceis para o Brighton, que ganhou com justiça", salientou.

A última vez que o Liverpool balançou as redes no estádio Anfield Road foi no ano passado: empate por 1 a 1 com o West Bromwich, no dia 27 de dezembro. Com os resultados ruins, o time caiu para o quarto lugar (40 pontos) no Campeonato Inglês, a sete do líder Manchester City. E neste domingo os dois se enfrentam em Liverpool.

"Após uma longa sequência sem perder em casa, perdemos duas vezes. Quando o time não rende, não conseguimos os resultados. No momento nosso jogo não está funcionando, então precisamos encontrar uma forma de jogar melhor em casa. Nos resta treinar", completou Klopp.