Klopp descarta clima de 'já ganhou' no Borussia Apesar da enorme vantagem que conseguiu com a vitória por 4 a 1, na semana passada, na Alemanha, o técnico do Borussia Dortmund descartou o clima de "já ganhou" para o jogo de volta contra o Real Madrid, nesta terça-feira, na Espanha, pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Para Jürgen Klopp, seu time ainda precisa lutar muito e ser "valente" para evitar a reação do adversário.