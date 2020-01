Klopp descarta negociar jogadores do Liverpool na janela de transferências

O técnico Jürgen Klopp descartou nesta quarta-feira negociar qualquer jogador do Liverpool na atual janela de transferências. Além de garantir os medalhões da equipe, ele assegurou a permanência do atacante reserva Xherdan Shaqiri, então cotado para ser emprestado neste início de ano.

"Não é uma questão específica sobre Shaqiri ou outro jogador. É uma questão a respeito de todo mundo. Temos que manter nosso elenco para resolver os nossos problemas em vez de resolver os problemas dos outros times", disse o treinador, preocupado com a sequência de jogos da equipe nesta altura da temporada.

Além de defender a liderança do Campeonato Inglês e o título da Liga dos Campeões, a equipe inglesa disputa a Copa da Inglaterra. Já foi eliminado da Copa da Liga Inglesa e competiu ainda no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, o que ampliou o desgaste da equipe, em razão dos jogos e também da viagem até o Catar.

Por causa do Mundial, Klopp precisou mandar a campo na Copa da Liga uma equipe recheada de reservas e garotos em dezembro. O time acabou sendo eliminado com uma goleada de 5 a 0 diante do Aston Villa. "Durante a maior parte de dezembro e janeiro, tivemos um banco de reservas cheio de garotos. Garotos maravilhosos, mas garotos", enfatizou Klopp.

Sem contratar reforços de peso nesta e na última janela de transferências, o Liverpool vem sofrendo com as lesões. Nas últimas semanas, ficou sem o volante Fabinho e os zagueiros Matip e Lovren. Os dois primeiros já se recuperaram e voltaram a ficar à disposição do treinador.

Além disso, James Milner, Naby Keita e o próprio Shaqiri são desfalques em razão de outros problemas físicos.