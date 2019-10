Klopp descarta retorno de Alisson em jogo do Liverpool na Liga dos Campeões

Ainda não será nesta quarta-feira que o goleiro Alisson fará o seu retorno ao Liverpool. O jogador, em processo de recuperação física, foi descartado pelo técnico Jürgen Klopp nesta terça, véspera da partida contra o Salzburg, no Anfield, pela segunda rodada do Grupo E da Liga dos Campeões.

"Alisson está muito perto [de voltar], mas com certeza não será amanhã. Acho que seria desnecessário", declarou o treinador, que contará mais uma vez com o goleiro espanhol Adrian entre os titulares. Alisson sofreu uma lesão na panturrilha direita logo na partida de estreia da equipe no Campeonato Inglês e pode voltar ao time no fim de semana, pela mesma competição.

Outras baixas para Klopp serão o atacante Xherdan Shaqiri e o zagueiro Joel Matip, que sofreu uma pancada na vitória sobre o Sheffield United no fim de semana. Shaqiri também se recupera de contusão na panturrilha.

"Ambos não estarão disponíveis para amanhã. Shaq não estará preparado a tempo, mas eu não sei exatamente como está a situação no momento no departamento médico. No caso de Joel, a lesão não é grave, mas é importante o suficiente para tirá-lo deste jogo", comentou o treinador, sem apontar detalhes.

Questionado sobre o rival desta quarta, Klopp disse que está preparado para encarar "o jogo surpresa" do Salzburg. "O jeito como o Salzburg joga é para surpreender os times grandes. Mas, se há alguém no mundo que conhece bem este jeito de jogar, este provavelmente sou eu", comentou o treinador.

Assim como as equipes comandadas pelo técnico alemão, o time austríaco gosta de jogar pressionando a defesa adversária e também acelerando a transição da defesa para o ataque. "Eu segui por este estilo durante muito, muito tempo. Eu tinha esta ideia quando comecei minha carreira de treinador. Então, eu sei onde estão as dificuldades desta estratégia", comentou.

O atacante Sadio Mané também reconheceu o estilo de jogo do Salzburg, time que defendeu entre 2012 e 2014. "O Campeonato Austríaco é uma boa competição. Eu aprendi muito lá. Eles têm um time muito bom e estão indo bem", comentou, antes de ser questionado sobre a principal aposta do rival, o jovem atacante Erling Haaland, de apenas 19 anos.

"Eu o vi jogar algumas vezes e ele é realmente um jogador muito bom. O Salzburg tem alguns deles e é importante que tenhamos cuidado. Os garotos estão famintos para crescer. São grandes jogadores", afirmou o atacante do Liverpool.