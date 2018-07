Klopp despista sobre escalação de Kagawa no Dortmund

"Uma decisão sobre a participação dele será tomada amanhã (terça) pela manhã", disse o treinador sobre o jogador, que marcou um gol e deu assistência para outro na partida do último sábado. "Para um primeiro jogo na volta, foi extraordinário o que ele fez no sábado."

Kagawa foi um dos destaques do Borussia entre 2010 e 2012, durante sua primeira passagem. Tanto que chamou a atenção do Manchester United. Contratado em 2012, ele ficou dois anos no time inglês, mas alternou altos e baixos e nunca repetiu o grande futebol que havia desempenhado na Alemanha. Ainda assim, a facilidade que o Dortmund encontrou para recontratá-lo surpreendeu Jürgen Klopp.

"Fiquei surpreso de ver o Kagawa no mercado de novo. Seu primeiro ano no Manchester foi o último do Alex Ferguson, então não era hora de desenvolver jogadores. Só se queria resultados e títulos. O segundo ano foi o primeiro de um novo técnico, então também era tudo sobre resultados. Então chegou um terceiro técnico (Louis van Gaal) com uma filosofia muito vencedora. Vimos a chance de assinar com o Kagawa e aproveitamos", comentou.