Klopp diz que Coutinho é dúvida para jogo pela Liga dos Campeões

O brasileiro Philippe Coutinho é a principal dúvida do Liverpool para a partida contra o Maribor, da Eslovênia, nesta quarta-feira, às 17h45 (horário de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada do Grupo E da Liga dos Campões.

Em entrevista divulgada nesta terça-feira pelo site oficial do clube inglês, o técnico Jürgen Klopp informou que ainda não sabe se o meio-campista brasileiro terá condições de entrar em campo. O jogador sofreu uma lesão muscular na vitória por 3 a 0 sobre o Huddersfield na última rodada do Campeonato Inglês.

"Para ser honesto, parece que não terá condições. Mas ontem (segunda-feira) ele participou do treinamento de corrida. Parecia que tinha melhorado, mas não tenho certeza. Vamos ver", comentou o treinador do Liverpool.

"Não conversamos com ele ainda hoje (terça-feira). Ainda é cedo, tem algumas horas até o momento da partida. Se ele estiver recuperado, ele vai jogar. Se não, não", finalizou Klopp.

O Liverpool lidera o Grupo E da Liga dos Campeões, com cinco pontos. O Maribor é o lanterna, com apenas um. Também nesta quarta-feira, o Sevilla, que está em terceiro lugar, com quatro, recebe o Spartak Moscou, vice-líder da chave, com os mesmo cinco pontos do time de Klopp.