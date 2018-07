Klopp diz que Mané será operado no Liverpool e perderá restante da temporada

O técnico Jürgen Klopp confirmou nesta sexta-feira que o atacante Sadio Mané terá de ser submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo e ficará fora do restante desta temporada do futebol europeu. O treinador fez a revelação depois de o jogador senegalês ter sido submetido a exames que comprovaram a necessidade da operação.

Artilheiro da equipe nesta temporada, com 13 gols, o atleta se machucou no clássico diante do Everton, no último sábado, e depois desfalcou Liverpool no duelo no qual o time empatou por 2 a 2 com o Bournemouth, quarta-feira, em casa, pela última rodada do Campeonato Inglês.

"Sadio irá, temos certeza, precisar de cirurgia. Nós não temos 100% de certeza de quando isso irá acontecer, mas ficou claro que sua temporada acabou", afirmou Klopp em entrevista coletiva concedida antes de a sua equipe enfrentar o Stoke City, neste sábado, fora de casa, em seu próximo desafio na competição nacional.

O Liverpool é o atual terceiro colocado do Inglês, com 60 pontos, 12 atrás do líder Chelsea e a cinco de distância do vice-líder Tottenham. Sem poder contar com Mané, o time precisa vencer o Stoke City para não correr o risco de ser ultrapassado pelo Manchester City, quarto colocado, com 58 pontos, que neste sábado enfrenta o Hull City, em casa.

Com apenas sete partidas a disputar nesta reta final do Inglês, o Liverpool tentará assegurar ao menos a classificação direta para a próxima Liga dos Campeões, o que é garantido pelos times que terminarem nas três primeiras posições. O quarto colocado tem de disputar um playoff para entrar na fase de grupos da competição continental.

E agora a equipe do meia brasileiro Philippe Coutinho terá de provar que pode superar com eficiência a ausência do seu principal artilheiro. Em janeiro, quando Mané desfalcou o Liverpool por um longo período por estar defendendo Senegal na Copa Africana de Nações, o time venceu apenas um dos sete jogos que disputou.