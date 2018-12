Klopp é denunciado pela FA por comemoração em vitória do Liverpool

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) denunciou o técnico Jürgen Klopp nesta segunda-feira pela comemoração no gol que garantiu a vitória do Liverpool sobre o Everton, no último domingo, pelo Campeonato Nacional. O treinador será julgado por conduta inapropriada.

O confronto do fim de semana estava empatado por 0 a 0 até os 50 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Van Dijk tentou a finalização de fora da área. A bola subiu muito, tocou no travessão duas vezes e sobrou com Divock Origi, que tocou de cabeça para a rede.

Klopp não se conteve, invadiu o campo e pulou nos braços do goleiro brasileiro Alisson. Imediatamente após o jogo, o próprio técnico alemão admitiu que exagerou na comemoração, reconheceu o erro e pediu desculpas ao técnico do Everton, o português Marco Silva.

Por causa desta celebração efusiva, a FA considerou que Klopp teve conduta imprópria em campo e decidiu julgá-lo. O treinador tem até esta quinta-feira para responder à acusação e pode ser punido pela entidade.