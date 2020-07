Klopp é eleito melhor técnico da Inglaterra e tem temporada coroada

Jürgen Klopp foi eleito o melhor técnico da temporada inglesa pela Associação de Treinadores da Liga Inglesa. O alemão comandou o Liverpool na campanha do título nacional depois de 30 anos de jejum. O prêmio foi anunciado por Alex Fergunson, que fez história no comando do Manchester United por mais de 20 anos e é uma lenda no futebol inglês e mundial. O troféu, inclusive, leva o nome do lendário treinador.

"Você merece isso. O nível de desempenho do seu time foi excelente na temporada. Sua personalidade permeia todo o clube. Foi uma temporada maravilhosa", afirmou Fergunson. "Vou perdoá-lo por me acordar às 3h30 da manhã para me dizer que você ganhou a liga. É totalmente merecido de qualquer maneira. Bom trabalho", brincou o ex-treinador do Manchester United.

Em resposta, Klopp exaltou a história de Sir Fergunson e relembrou o primeiro encontro que eles tiveram e falaram muito de futebol. Liverpool e Manchester United são considerados os maiores rivais do Campeonato Inglês. "Sei que não é 100% adequado para um técnico do Liverpool, mas eu o admiro. Lembro que você foi o primeiro treinador britânico que conheci", disse Klopp. "Tomamos café da manhã juntos. Não sei se ele se lembra, mas para mim foi como conhecer o papa. Foi absolutamente ótimo e desde a primeira vez que nos damos bem", acrescentou o alemão.

Chris Wilder, vencedor do prêmio no ano passado, após sua grande temporada no Sheffield United, foi o segundo na votação no retorno deste modesto clube à elite do Campeonato Inglês. A Inglaterra talvez tenha atualmente o futebol mais competitivo da Europa. É onde estão bons jogadores e alguns dos times mais badalados, passando o interesse ao futebol espanhol, por exemplo, de Lionel Messi.

A um ponto do recorde

Campeão ainda na 31ª rodada (sete de antecedência), o Liverpool somou incríveis 99 pontos na Liga. Ficou a apenas um de igualar o recorde do Manchester City, que alcançou 100 pontos na temporada 2017/18, já sob o comando de Pep Guardiola. O Liverpool teve começo de temporada arrasador na Inglaterra. Conquistou 61 pontos dos 63 possíveis, algo nunca visto nas cinco principais ligas europeias. Foram 23 vitórias consecutivas em casa. A equipe chegou a ostentar um ano de invencibilidade, somando a temporada passada e esta.

Atual campeão europeu e mundial, o Liverpool foi eliminado da Liga dos Campeões da Europa nesta temporada para o Atlético de Madrid, da Espanha. Mas nem isso tirou o brilho do trabalho de Klopp. No ano passado, com as conquistas, o treinador já havia sido eleito o melhor técnico pela Fifa. Ele vence a disputa com pesos pesados da categoria, como o própro Pep Guardiola e José Mourinho, por exemplo.

O Liverpool e Klopp foram rivais do Flamengo na decisão do Mundial de Clubes da Fifa, na temporada passada. O time inglês ganhou a partida por 1 a 0.

Aos 53 anos, Klopp soma nove títulos

Pelo Borussia Dortmund

Campeonato Alemão (2010/11 e 2011/12)

Copa da Alemanha (2011/12)

Supercopa da Alemanha (2013 e 2014)

Pelo Liverpool

Liga dos Campeões (2018/19)

Supercopa da Uefa (2019)

Mundial de Clubes da Fifa (2019)

Campeonato Inglês (2019/20)