Klopp elogia Firmino e diz que Liverpool sobreviveu a 'furacão' contra o City

Autor do segundo gol do Liverpool nesta terça-feira, o atacante brasileiro Roberto Firmino ganhou elogios do técnico Jürgen Klopp após a vitória sobre o Manchester City por 2 a 1, no Etihad Stadium. A vitória assegurou o Liverpool com folga nas semifinais da Liga dos Campeões - na ida o time vencera o City por 3 a 0.

"Sadio Mané e Bobby [Firmino] fizeram o trabalho duro nas pontas. Eles foram brilhantes", avaliou o treinador. Firmino anotou o segundo gol do Liverpool, que decretou a virada no placar. O primeiro foi marcado por Salah, todos no segundo do tempo. Na etapa inicial, Gabriel Jesus marcou o primeiro gol da partida logo no primeiro minuto.

Para Klopp, o Liverpool fez por merecer a classificação ao sobreviver ao "furacão" causado pelo Manchester City no primeiro tempo, quando os anfitriões impuseram forte pressão em busca do segundo gol.

"Os meus garotos encontraram uma solução em campo no segundo tempo. Tivemos duas ou três oportunidades no primeiro tempo. Então, foi fácil para mim e para os jogadores verem o desenvolvimento do jogo. Nós conseguimos superar o 'furacão'", declarou o treinador.

"Merecemos totalmente estar nas semifinais. Marcamos cinco gols contra o Manchester City e sofremos apenas um. Estes números geralmente não são possíveis", disse Klopp, ao reconhecer a qualidade do rival. "Eu realmente acho que eles formam o melhor time do mundo neste momento."

O técnico do Liverpool disse não ter perdido a confiança na classificação em nenhum momento do jogo, mesmo diante da forte pressão dos rivais no primeiro tempo. "O City assumiu um risco com a escalação [mais ofensiva], mas eu sempre soube que teríamos chance de marcar um ou dois gols."

Com a vitória, o Liverpool voltará a disputar uma semifinal de Liga dos Campeões após dez anos. O próximo rival do time inglês será conhecido somente na sexta-feira, quando a Uefa fará os sorteios dos confrontos. No outro duelo desta terça, a Roma surpreendeu ao eliminar o Barcelona. Na quarta, Real Madrid x Juventus e Bayern de Munique x Sevilla disputam as outras duas vagas das semifinais.