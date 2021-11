Klopp elogia decisão de jogador australiano de se revelar homossexual: 'Ser gay é ser normal'

O técnico alemão Jürgen Klopp elogiou a decisão do lateral-esquerdo australiano Josh Cavallo de se revelar homossexual publicamente. Para o treinador do Liverpool, a atitude ajuda a combater o preconceito no mundo do futebol.

"O problema é isto ser uma grande história. Não devia ser, porque ser gay é ser normal. É como eu ser hetero. O Josh devia apenas estar feliz a viver a vida privada dele", declarou o treinador, após a vitória do Liverpool sobre o Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões.

Cavallo revelou sua orientação sexual na semana passada, em suas redes sociais. A decisão do jogador de 21 anos, do Adelaide United, é rara no futebol. Mas recebeu boas reações de jogadores e treinadores. Cavallo se tornou o primeiro jogador abertamente homossexual atuando na primeira divisão de um grande campeonato pelo mundo.

"Posso garantir que em 30 anos no futebol, isso (ser homossexual) nunca foi um problema. O problema não está no círculo privado das equipes, é mais abrangente. Todos temos de trabalhar para que isto deixe de ser uma questão sensível. Mas só posso desejar o melhor a ele e agradeço o que Josh fez porque colocou o assunto em discussão", declarou Klopp.

Antes do treinador do Liverpool, outras figuras importantes do mundo de futebol exaltaram a postura de Cavallo. Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona, parabenizou o jovem de 21 anos pela atitude. "Não tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas gostaria de agradecer o passo que você deu. O mundo do futebol está muito atrasado e você está nos ajudando a seguir em frente", escreveu Piqué.

Antoine Griezmann, astro do Atlético de Madrid e da seleção francesa, também saiu em apoio de Josh Cavallo. "Orgulho de você", escreveu o atacante vibrou ao lado de uma imagem com parte da mensagem divulgada por Cavallo.

Pau Gasol, lenda do basquete espanhol que se aposentou há algumas semanas, também apoiou a atitude do australiano: "Em 2021 isso não deveria ser novidade. Obrigado por este passo em frente para o esporte. Muito bem, Cavallo!"