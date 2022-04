Klopp exalta técnico rival e diz que Liverpool não vai subestimar Villarreal

Jürgen Klopp foi só elogios nesta terça-feira a Unai Emery, técnico do Villarreal e ex-Paris Saint-Germain, rival do Liverpool nesta quarta, pela ida da semifinal da Liga dos Campeões. O treinador do clube inglês enumerou as qualidades do treinador espanhol e avisou que sua equipe não vai subestimar o adversário, como fizeram Juventus e Bayern de Munique nos confrontos anteriores da competição.

"Talvez o Villarreal tenha tido alguma vantagem sobre Juventus e Bayern porque foram subestimados, mas isso não vai acontecer conosco. Ele estão em sétimo no Espanhol. E, depois de ganhar do Bayern, Unai mudou todos os titulares para enfrentar o Athletic Bilbao. Mesmo assim, empataram. A Espanha tem uma liga muito competitiva e Unai tem demonstrado que tem um plano para cada jogo", comentou Klopp.

O treinador alemão se debruçou sobre o rival espanhol nas últimas semanas e admitiu surpresa com as variações do Villarreal tanto no Campeonato Espanhol quanto na Liga dos Campeões. "Fizemos uma análise adequada. Já tinha muito respeito por Emery e pelo Villarreal antes. Mas assisti aos seus últimos jogos com cuidado e uau! Impressionante!", declarou.

"Emery é um técnico obcecado por detalhes. Tem diferentes formas de pressionar e reagir diante de diferentes resultados. É um técnico de primeiro nível mundial e está fazendo um trabalho incrível", completou Klopp.

Para o comandante do Liverpool, o jogo desta quarta será "especial". "Será uma grande partida. Muitos treinadores e jogadores se esforçam a vida inteira para ter esta oportunidade de jogar uma semifinal. Por isso temos que curtir o momento", disse o técnico.

No entanto, ele admitiu que o time inglês poderá ter dificuldades com a eventual retranca do Villarreal, como aconteceu diante do Everton, pelo Campeonato Inglês, no fim de semana. "Há momentos que vamos sofrer e sabemos disso. Não precisamos ficar nervosos em campo, mas podemos fazer o rival sofrer também. Vamos lugar pelo nosso resultado e enfrentar o Villarreal porque este jogo significa tudo para nós."