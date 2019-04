Klopp festeja vaga na semifinal e diz estar 'ansioso' para enfrentar o Barcelona

Feliz pela classificação para a semifinal da Liga dos Campeões, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, disse que está ansioso para enfrentar o Barcelona, após eliminar o Porto, nesta quarta-feira, em Portugal, com uma goleada por 4 a 1 - o time inglês já havia vencido o duelo de ida por 2 a 0.

"Estou muito feliz com o fato de jogar contra eles", afirmou o treinador alemão, referindo-se ao time de Lionel Messi, que superou o Manchester United, no Camp Nou, por 3 a 0, na terça-feira, e na Inglaterra, por 1 a 0, na semana passada.

Neste fim de temporada, o Liverpool está envolvido em duas frentes, brigando pelos títulos europeu e inglês. "Na minha mente agora é o jogo deste fim de semana no Campeonato Inglês e que amanhã será 100% na minha cabeça quando eu acordar e não o Barcelona", afirmou Klopp, referindo-se ao jogo com o Cardiff, no País de Gales, no próximo domingo.

O Liverpool persegue um título do Campeonato Inglês desde 1990. O time soma 85 pontos, contra 83 do Manchester City, que tem um jogo a mais a realizar e vai ter novo confronto em casa com o Tottenham, para quem perdeu nas quartas de final da Liga dos Campeões, no sábado.

O treinador do Liverpool exaltou a regularidade do seu time, que disputará a segunda semifinal consecutiva na Liga dos Campeões. "Dos quatro classificados, nós somos o único time que esteve na semifinal no ano passado. Vai ser meu primeiro jogo oficial contra o Barcelona. Eu estou esperando muito ansioso por esse momento", disse Klopp. "É a nossa segunda semifinal consecutiva. É realmente louco", completou o técnico, relembrando a decisão do ano passado, quando perdeu o título para o Real Madrid na final em Kiev.