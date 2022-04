Klopp festeja vitória sobre 'time mais forte do mundo' e se diz orgulhoso do Liverpool

Não valeu taça, mas a classificação para a final da Copa da Inglaterra com vitória sobre o Manchester City, em pleno Ettihad Stadium, foi comemorada por Jürgen Klopp como uma conquista. Depois de dois empates empolgantes por 2 a 2 no ano, o Liverpool desencantou com 3 a 2 em duelo da semifinal e o treinador foi à loucura.

"Estamos empolgados, vencemos o time de futebol mais forte do mundo e é um momento muito especial para todos nós", afirmou o alemão à BBC assim que terminou o embate deste sábado. "Respeitamos muito a qualidade do City e é muito difícil vencê-los."

Klopp e Pep Guardiola costumam protagonizar grandes disputas na Inglaterra, mas neste sábado a semifinal foi completamente dominada pelo Liverpool, que foi logo abrindo 3 a 0 no primeiro tempo e se mantendo firme na busca por mais um título. Já ganhou a Copa da Liga Inglesa, está um ponto atrás do City no Campeonato Inglês e nas semifinais da Liga dos Campeões.

O treinador do Liverpool fez uma análise da partida e não conseguia esconder a euforia com o resultado fora de casa e, sobretudo, com a imposição de sua equipe nos primeiros 45 minutos em Manchester. "(Estou) absolutamente orgulhoso, inacreditável. Acho que o primeiro tempo foi um dos melhores que já jogamos. Fizemos tudo o que tínhamos de fazer, marcamos nos momentos certos, fizemos um jogo incrível no primeiro tempo, adorei cada segundo", discursou.

Depois, ele analisou a segunda parte do duelo. "O segundo tempo começou com o gol do Manchester City e depois se abriu. A qualidade deles é insana e você pode ver que foi um jogo muito mais aberto." Liverpool e City agora brigam para saber quem levará o Campeonato Inglês. Veja a tabela de classificação aqui.